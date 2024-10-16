أحمد سالم عن أكبر قلعة رياضية: "الزمالك بقيمته لا يحتاج لشعارات"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن كل الترتيبات الخاصة بسفر الفريق الكروي إلى الإمارات صباح يوم الخميس المقبل على ما يرام، في اطار الاستعدادات لبطولة كأس السوبر المصري.

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا أن بداية التحضير للبطولة، جاءت بسفر عبد الواحد السيد مبكرًا إلى الإمارات لترتيب الأمور قبل سفر الفريق الخميس المقبل.

وأشار أحمد سالم إلى أن الفريق في حالة تركيز تامة على المستوى الفني والإداري، من أجل تحقيق لقب السوبر المصري.

وعن قضايا الزمالك الخارجية سواء أتشيمبونج أو باتشيكو، أكد سالم على أن النادي يعمل على إنهاء كل القضايا في الفترة المقبلة بعد حل العديد من الملفات الأخرى في الوقت السابق.

وأتم: "شعار الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر؟ النادي لا يحتاج إلى شعار ليثبت أي شئ، قيمة النادي بأسمه وتاريخه، الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي من وجهة نظر جماهيره ولا داعي لامتعاض البعض من الشعار".