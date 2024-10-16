القحطاني : فاض الكيل من مانشيني ولابد من تدخل حاسم لإنقاذ المنتخب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ابدى نجم منتخب المملكة العربية السعودية السابق ياسر القحطاني اسفه الشديد على نتيجة مباراة منتخب المملكة العربية السعودية امام البحرين في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ والتي جمعت المنتخبين على ملعب الجوهرة المشعة مساء الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين .

وكان منتخب المملكة العربية السعودية قد سقط في فخ التعادل للمرة الثانية على ملعبه في المرحلة الثالثة للتصفيات الاسيوية لكاس العالم بعدما اكتفى بالتعادل السلبي امام منتخب البحري ليفشل المنتخب السعودي في تحقيق اي فوز على ملعبه في التصفيات حتى الان بعدما تعادل مع إندونيسيا والبحرين و خسر امام اليابان و فوز وحيد جاء على الصين خارج ملعبه ليكتفى بخمس نقاط فقط من أصل ١٢ نقطة لأربعة مباريات خاضها حتى الان ليتازم موقفه في تصفيات كأس العالم .

واكد القحطاني عقب المباراة ان المنتخب السعودي قدم وجها شاحبا للغاية للكرة السعودية ولم يظهر اي لمحة جمالية او حتى تكتيكية خلال المباراة .

وحمل ياسر القحطاني المدير الفني للمنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني المسئولية لهذا التعادل مؤكدا ان المدرب يقوم بالعديد من الأشياء الغير مفهمومة طوال المباراة ومنها تغيير أماكن الاعبين مثل حسان تمبكتي الذي لعب لأوقات طويلة ظهيرا ايمن مطالبا المسؤولين عن الكرة السعودية بضرورة التدخل لإنقاذ المنتخب السعودي والحفاظ على فرص صعود الأخضر إلى المونديال .