ياسر ريان: رمضان صبحي لن يعود لـ الأهلي وزيزو لاعب دولي

ياسر رشاد - القاهرة - أجاب ياسر ريان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على العديد من الأسئلة الجريئة مع الإعلامي خالد الغندور.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور في فقرة أسئلة متنوعة، إذا رحل لاعبًا من أحد القطبين وعاد مرة أخرى هي وجهة نظر إدارة.

وأضاف ريان في تصريحاته، رمضان صبحي أخطأ بالرحل عن النادي الأهلي والذهاب إلى بيراميدز، وكان لا بد وأن يقدر حب جماهير الأهلي له وشعبية الكبيرة.

وتابع نجم الأهلي السابق، هجوم إمام عاشور على رموز الأهلي أغضبني بالتأكيد، ولكن اللاعب أعتذر، وموقف رمضان مختلف عن عاشور.

وواصل، تصريح عصام الحضري عن مانويل جوزيه إنه "خرف"، غير موفق تمامًا وأنا لاعب كبير ولي اسم في الكرة المصرية لا بد وأن أركز على تصريحاتي وجوزيه لم يقصد إهانة الحضري.

وشدد ياسر ريان، زعلت جدًا من تصريحات أحمد بلال وصعب يقال هذا الكلام على نادي كبير مثل الزمالك، وشريف إكرامي وجه نصيحة فقط ولم يذكر اسمه.

ياسر ريان: نجلي تعرض للظلم في الأهلي وكنت أرغب في انتقاله للزمالك

قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق، إنه كان يرغب في انتقال نجله أحمد إلى نادي الزمالك.

وأضاف ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور :" أحمد ياسر ريان تعرض للظلم في الأهلي، وهو أحسن مهاجم في الدوري المصري ويتساوى مع مصطفى محمد في المستوى من وجهة نظري".



وتابع :"وسام أبو علي قدم موسم كبير مع الأهلي ونجح في تسجيل عدد كبير من الأهداف".

وأكمل:" أتمنى المنتخب المصري يصل إلى بطولة كأس العالم المقبلة ويحقق إنجاز كبير في البطولة".

وأختتم ياسر ريان:" لم اتعرض للظلم من فتحي مبروك أثناء قيادته لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، والتدريب في مصر علاقات وليست قدرات"