مصطفى نجم: عمر فرج سيكون له شأن كبير مع الزمالك وسأتواصل معه بشكل مستمر

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الفلسطيني مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق بتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الأفريقية، موجهًا رسالة لمواطنه عمر فرج مهاجم الفارس الأبيض.

وقال مصطفى نجم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "منتخب مصر سيستعيد أمجاده في القارة الأفريقية مع حسام حسن.. زيزو يقدم مستويات متميزة مع الزمالك تمنحه أفضلية في التواجد مع منتخب مصر.. حسام حسن يمتاز بالروح القتالية منذ أن كان لاعبًا".

وعن مواطنه عمر فرج، قال مصطفى نجم: "أعرف عمر فرج قبل الانضمام للزمالك ويمتاز بالسرعة والمهارة الفردية والقدرة على التسديد".

وأضاف: "عمر فرج يحتاج لمزيد من الخبرات ليكون أكثر نضجًا مع الزمالك .. وسأتواصل معه بشكل مستمر في النادي.. وسيكون من أعمدة الزمالك في الفترة المقبلة".

وعن بطولة السوبر المصري، أكد مصطفى نجم أن بيراميدز فريق قوي، ويجب أن يكون التركيز على الفوز وتقديم أداء كبير، موضحًا أن تحقيق السوبر المصري سيجعل الدوافع أفضل داخل الزمالك قبل انطلاق الموسم المحلي.

وأتم : "محمود بنتايك سيكون له شأن كبير مع الزمالك .. وكوستا اضافة قوية.. وشيكابالا له دور كبير في لم شمل اللاعبين ودخول الأسماء الجديدة في الأجواء سريعًا".