مانشيني يشتبك مع الجمهور السعودي.. و"الأخضر" في خطر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: يواصل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي رحلة الابتعاد عن الجماهير السعودية بانفعالاته وتصرفاته المثيرة للجدل، وحالة التعالي والإنكار التي يعيشها، في ظل العثرات المستمرة للمنتخب السعودي في مشوار التأهل لنهائيات مونديال 2026، وآخرها مساء الثلاثاء بالتعادل في السعودية مع المنتخب البحريني.

وأصبح الملايين في السعودية في انتظار قرار من اتحاد الكرة، والجهات المسؤولة لتغيير الجهاز الفني وتدارك الموقف، قبل أن يضيع التأهل المونديالي، وقد عبر النجم المعتزل والمحلل الحالي ياسر القحطاني عن هذه الحالة، وقال إن الكرة أصبحت في ملعب المسؤولين للتصرف مع مانشيني.

مانشيني قام بالرد على الجماهير السعودية الغاضبة بطريقة سيئة، بعد التعادل أمام البحرين، مساء الثلاثاء.

منتخب السعودية سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام نظيره البحريني، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وطالبت الجماهير برحيل مانشيني بعد هذا التعادل الصادم، الذي يضعف من حظوظ تأهل الأخضر إلى المونديال.

مانشيني لم يعجبه تصرف الجماهير، حيث قام بتوجيه "إشارات بيده" لهم تدل على عدم اهتمامه بهم والتقليل من مطالباتهم برحيله.

تعادل مخيب للسعودية

سقط منتخب السعودية في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه البحريني في مباراة جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتحصل منتخب السعودية على ضربة جزاء في الدقيقة 20، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، نفذها سالم الدوسري، لكن حارس البحرين تصدى لها ببراعة.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات المنتخب السعودي لهز شباك منتخب البحرين، ولكن دون أن يصل لمبتغاه لتنتهي المباراة بلا أهداف.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخبان السعودي والبحرين رصيديهما إلى خمس نقاط في المركز الثالث والرابع بالمجموعة الثالثة، خلف أستراليا الوصيفة برصيد خمس نقاط أيضا، فيما تتصدر اليابان ترتيب المجموعة بعشر النقاط.

النشامى يتألقون أمام عمان

من ناحيته حقق منتخب الأردن فوزا عريضا برباعية دون رد على حساب ضيفه العماني ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتكفل الثنائي يزن النعيمات وعلي علوان بتسجيل رباعية "النشامى"، بواقع هدفين لكل واحد مهما في الدقائق 26، 54، 49 (من ركلة جزاء) و87 تواليا.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى سبع نقاط في وصافة المجموعة الثانية بالتساوي مع العراق وخلف كوريا الجنوبية المتصدرة بعشر نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب عمان عند ثلاث نقاط وبقي في المركز الرابع، فيما يحتل منتخب الكويت المركز الخامس بثلاث نقاط أيضا يليه منتخب فلطسين في المرتبة السادسة بنقطتين.

هزيمة الإمارات

أما المنتخب الإماراتي فقد خسر أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بهدف دون رد في مباراة جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

وسجل أوتابيك شوكوروف هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 76. وأكمل المنتخب الإماراتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد لاعبه عبد الله حمد.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الإمارات عند أربع نقاط في المركز الرابع، بينما وصلت أوزبكستان إلى 10 نقاط، وعززت صدارتها للمجموعة الأولى

وسيكون بمقدور منتخب إيران (سبع نقاط) اللحاق بأوزبكستان في صدارة المجموعة الأولى في حال فوزه على نظيريه القطري (أربع نقاط) في وقت لاحق اليوم.

