شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فجر اليوم الأربعاء منافسات الدور نصف النهائي ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 17 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

ـ علي أبو العينين ويوسف سليمان

ـ أمينة عرفي واليابانية ساتومي واتنبي

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 19 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي:

9 لاعبين في منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، محمد الشربيني، علي أبو العنين، عمر مسعد، كريم الحمامي، مازن هشام، طارق مؤمن، يوسف سليمان، وكريم عبد الجواد.

10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نادين شاهين، مريم متولي، منه حامد، نور أبو المكارم، كنزي أيمن، سنا إبراهيم، ملك خفاجي، فريدة محمد، زينة ميكيوي، وأمينة عرفي.