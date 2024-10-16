شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم "امتياز" تقديره ضعيف فى اختبار مصر وموريتانيا ليلة التأهل لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولى الموريشيسى أحمد امتياز ظهر بمستوى فنى ضعيف خلال إدارته مواجهة منتخبى مصر وموريتانيا التى أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد وصعوده لمنافسات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتابع عقل: "الحكم المورشيسى أحمد امتياز كان أداؤه متباينا خلال فعاليات اللقاء، كما أنه لم يكن حاسما فى كثير من الاشتباكات بين اللاعبين، إلى جانب أنه لم يحسن تقدير كثير من الأخطاء الفنية، وتدخل كثيرا بالصافرة، وتنقصه خبرة إدارة مثل هذه المباريات".

وأضاف عقل أن الحكم تدخل بالصافرة كثيرا واحتسب 28 مخالفة على الفريقين، وكان يجب أن يسمح باستمرار اللعب فى أكثر من مخالفة وهمية خلال فعاليات اللقاء، ولم يوفر الحماية الكاملة للاعبى منتخب مصر، خاصة من التهور الذى ظهر عليه لاعبو منتخب موريتانيا خلال اللقاء، كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة.

وقال عقل: "أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثى منتخب مصر أحمد عيد ومروان عطية وتريزيجيه مقابل إنذارين لمنتخب موريتانيا ايوكا باكار وبابا يادى، فى الوقت الذى تغاضى عن أكثر من بطاقة صفراء مستحقة طبقا للقانون".

واختتم عقل: "ظهر المساعدان بشكل جيد خلال اللقاء، كما أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم فى إدارة اللقاء طبقا للقانون".