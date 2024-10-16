شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: السوبر المصري أهم للزمالك من اللقب الأفريقى وخسارته ستهدم كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن بطولة السوبر المصري أكثر أهمية للزمالك من السوبر الأفريقي الذي توج به الفريق على حساب الأهلي، خاصة وانها بطولة قبل بداية موسم.

وأضاف ميدو خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن فوز الزمالك بالسوبر المصري سيضمن للفريق التتويج ببطولة أو اثنين في الموسم المقبل، وسيصبح الفارس الأبيض منافسا قويا فى الكونفيدرالية والدوري، وفي حالة الخسارة سيتم هدم كل شيء قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتابع ميدو أن لاعبى الزمالك الكبار لن يتركوا فرحة التتويج بالسوبر الأفريقي تؤثر على اللاعبين قبل السوبر المصري، وسيقومون بالتحدث مع اللاعبين من أجل التركيز في البطولة المقبلة.

وأكد ميدو أن الفرق الأربعة المنافسة على السوبر المصري الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا جميعها فرق قوية جدا وستكون المنافسة في غاية القوة.