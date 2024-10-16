شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعود للتدريب على ملعبه اليوم للمرة الأولى منذ 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

يعود الفريق الأول بنادي غزل المحلة للتدريبات على ملعبه التاريخي اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 5 أشهر، بعد الانتهاء من تغيير أرضية الملعب بشكل كلي، وتغيير أنظمة الري، عن طريق إحدى الشركات المتخصصة في المجال، ومن المرجح انتهاء أعمال التطوير بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل.

هذا ويبدأ الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك استعداداته النهائية للدوري المصري الممتاز بعد أن أقام الفريق 6 معسكرات خارجية بالإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية.

ويعمل الجهاز الفني لفريق غزل المحلة في الفترة المقبلة على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبي الفريق، وكذلك معالجة الثغرات الدفاعية التي ظهرت من خلال الوديات، وذلك قبل المشاركة في الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.