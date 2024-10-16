شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين: سنشرح التعديلات الجديدة للاعبين والأندية عقب السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي السابق مدير فنى للجنة الحكام، أنه سوف يتم شرح التعديلات الجديدة بالتحكيم للحد من الاعتراضات على اللاعبين والأندية، عقب الانتهاء من مباريات بطولة السوبر المحلى بدولة الإمارات.

وأوضح إبراهيم نور الدين خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى محمد الليثى: "سوف نقوم بإعداد الحكام المشاركين في بطولة السوبر المحلى بداية من اليوم الأربعاء، ولم يتم الاستقرار على أطقم حكام المباريات، حيث لم يستقر محمد فاروق رئيس لجنة الحكام عليهم حتى الآن".

وعلق إبراهيم نور الدين على أنباء الاستعانة بحكام أجانب في حال وصول الأهلى والزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة السوبر المحلى: "هذا الأمر تم حسمه منذ فترة ولم يحدث".

وأشار إبراهيم نور الدين إلى أنه سوف يحسم موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة بشكل نهائي عقب العودة من الإمارات، والانتهاء من منافسات بطولة كأس السوبر المحلى.

وقامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداريي الأندية المشاركة في الدوري المصري الممتاز 2024/2025.

وقام إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام بشرح التعديلات للإداريين، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادًا لبدء المسابقة.

وأيام قليلة وتنطلق النسخة الجديدة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز 2024 - 2025، وشهدت الأندية استقرارا بشكل كبير على الأجهزة الفنية للاستعداد قبل خوض المباريات نهاية الشهر الجارى.

ويشهد الموسم المقبل اعتماد معظم الأندية على المدرب الوطنى، حيث جاء 14 ناديا من قائمة تضم 18 ناديا على إسناد المهمة لمدرب وطنى و4 أندية قرروا استمرار مدربيهم الأجانب من الموسم الماضى.