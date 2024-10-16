شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: حسام حسن أعاد الشخصية لمنتخب مصر وأصبح هناك تنوع تكتيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو نجم المنتخب الوطني السابق، أن مواجهة موريتانيا لم تكن سهلة كما تخيل البعض، مشيرا إلى أن تلك المواجهات تكون في غاية الصعوبة.

وأضاف ميدو في تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن الفوز علي موريتانيا حقق عدة مكاسب أبرزها اكتساب اللاعبين شخصية حسام حسن المدير الفني، وأعاد لأذهان اللاعبين عدم الخوف من أى منتخب سواء مواجهته داخل أو خارج مصر، وأصبح هناك تنوع تكتيكي للفراعنة.

وعن استبعاد محمد صلاح ومصطفى محمد من مواجهة موريتانيا، أشاد أحمد حسام ميدو بهذا القرار، لافتا إلى أن اللاعبين الكبار علي مستوى العالم سيطالبون بعدم خوض كل المباريات مع منتخبات بلادهم ، وهو ما حدث بالفعل وطلب ذلك كيليان مبابي من الاتحاد الفرنسي.

وقال ميدو: "حسام حسن وإبراهيم حسن أساطير في كرة القدم المصرية، وحسام مدرب شجاع لمنحه فرصة المشاركة لبعض اللاعبين الغير دوليين، وغير حقيقي ما يشاع عن التؤام بانهم لا يحبون التعامل مع النجوم الكبار، وحسام حسن تعرض للظلم في تجربته مع فريق بيراميدز".