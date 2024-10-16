شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يواجه النصر الليبى وديا اليوم استعدادا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف نظيره النصر الليبى وديا مساء اليوم، ضمن خطة استعدادات الفريق لخوض مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

ويسعى الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت من تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وأختيار الأفضل للتشكيل الاساسى للموسم المقبل.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي..

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.