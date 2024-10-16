شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل: حسام حسن يسير فى الطريق الصحيح مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد الفضيل، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وضع نصب عينيه لاعبي المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب، وهو ما يعيد للذاكرة ما فعله حسن شحاتة عندما كان مدربا للمنتخب، من أجل بناء فريق قوي خلال السنوات المقبلة.

وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل، الثلاثاء، على موريتانيا فى الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال عبد الفضيل في تصريحات تليفزيونية: "علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، لديه خطة كبيرة من أجل بناء منتخبات قوية، وهناك لاعبون مميزون شاركوا مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، وسيكون لهم دور كبير في المنتخب الاول خلال المرحلة القادمة، وبداية النجاح الاعتماد على العناصر الشابة".

وأضاف: "النزول بالأعمار السنية لمنتخب مصر الأول مطلوب للغاية، هناك أوقات قد لا تؤدي بشكل جيد في الملعب لكن تستطيع المكسب، وهو ما يتحقق مع حسام حسن، لا بد من وجود كواليتي مميز من اللاعبين، وحسام يستحق التحية لقيامه بتغيير طريقة اللعب بالاعتماد على ثلاثي في الخط الخلفي، بالإضافة إلى الدفع ببعض العناصر، خصوصا أنها مباراة صعبة وفي أجواء غير جيدة".

وواصل: "إبراهيم عادل كواليتي لاعب جيد، ولا بد أن يكون هناك قانون في اتحاد الكرة يمنح اللاعبين أحقية الاحتراف أوروبيًا، كنت أتمنى خروجه للدوري الإسباني ويتم منعه من جانب ناديه بهذا الشكل وهو ما يؤثر عليه نفسيا من أجل مصلحة النادي، بغض النظر عن مصلحة الكرة في مصر، واتمنى ان يكون المجلس القادم له دور في تنظيم تلك الأمور".

وأكمل: "حسام حسن استعان ببعض اللاعبين المميزين من المنتخب الأولمبي وكلهم شاركوا بشكل أساسي في أنديتهم أيضا، مثل أحمد عيد وشحاتة وكوكا وإبراهيم عادل ومحمود صابر وكلهم عناصر لها مستقبل كبير".

وزاد: "لا بد أن نشكر لاعبي منتخب مصر، بعدما حققوا الفوز على موريتانيا في ملعبه ووسط جماهيره، والأهم كان تحقيق الهدف المطلوب بعيدا عن الأداء، والأهم النتائج الايجابية في المرحلة الحالية، وهناك إيجابيات كثيرا تحسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن".

وأتم: "إقامة السوبر المصري في الإمارات يؤكد العلاقة القوية بين مصر والإمارات، وشعبية القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، والمباريات هناك ستكون صعبة للغاية، والمباريات ستشهد مفاجآت كبيرة، والأهلي ملك ملوك البطولات بكل تأكيد، وسيكون الضغط العصبي كبير على القطبين، والتركيز على المواجهة النهائية ليس له فائدة، لأن التفكير يجب أن يكون في المباراة الأولى أولا".