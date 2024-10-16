شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صبحى: ذاكرنا موريتانيا جيدا والكلين شيت الرابع أمر رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد صبحي عن سعادته بتأهل منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل، الثلاثاء، على موريتانيا فى الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال خالد صبحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "سعيد بمشاركتي مع منتخب مصر، وتواجدي مع الكابتن حسام حسن، المدرب عرفنا كل حاجة عن موريتانيا، وخضنا فترات تدريبية على ملعب من النجيل الصناعي في القاهرة قبل السفر إلى موريتانيا".

وأكمل: "ذاكرنا منتخب موريتانيا جيدًا، وحققنا الفوز، وتصدرنا المجموعة بالعلامة الكاملة وتأهلنا بشكل رسمي إلى كأس الأمم الإفريقية، وعدم استقبال أي أهداف يحسب لنا، وأنا سعيد بتواجدي مع منتخب مصر، ومع الكابتن حسام الذي يمثل تاريخ كبير مع الفراعنة".