مدافع منتخب مصر يجرى سونار على الركبة بعد العودة للقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - يجرى خالد صبحي، مدافع منتخب مصر، سونار على الركبة بعد عودة المنتخب للقاهرة عقب الفوز على موريتانيا في عقر دارها والتأهل رسميا لبطولة الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل، اليوم الثلاثاء، على موريتانيا فى الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتعرض خالد صبحي نجم دفاع منتخب مصر لإصابة قوية في قدمه خلال مباراة موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت إصابة اللاعب في الدقيقة 67 بعد تدخل قوي من جانب لاعب موريتانيا، مما دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إلى تغييره والدفع بـ حمدي فتحي بدلا منه.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.