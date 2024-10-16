شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة الشناوي والبعثة تصل صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب عبارة عن جرح قطعي في الحاجب، بينما إصابة خالد صبحي مدافع المنتخب تمزق في عضلات الساق.

ومن المقرر وصول بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في التاسعة صباح الأربعاء للقاهرة بسلامة الله.

وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل، اليوم الثلاثاء، على موريتانيا فى الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.