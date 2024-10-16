يوم التوقف الدولي الأخير.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

يشهد اليوم الأربعاء 16 أكتوبر نهائية فترة التوقف الدولي، حيث تقام عدد من المباريات المهمة في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره بوليفيا في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم، بينام يلاقي المكسيك منافسه الولايات المتحدة الأمريكية في لقاء ودي دولي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية

باراجواي ضد فنزويلا - 2 صباحا - SSC Extra 2 HD

أوروجواي ضد الإكوادور - 2.30 صباحا - SSC 2 HD

الأرجنتين ضد بوليفيا - 3 صباحا - SSC 5 HD

البرازيل ضد بيرو - 3.45 صباحا - SSC Extra 1 HD

مباريات ودية دولية

كندا ضد بنما - 2.30 صباحا

المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية - 5.30 صباحا