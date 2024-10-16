ستوري نجوم كرة القدم.. رشاقة إيمان علي.. احتفال مرموش مع مصر.. والحضري مع شيتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر 24 ساعة.

ونشرت السورية إيمان علي لاعبة كرة القدم في فريق مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc"، فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" تستعرض فيه رشاقتها أثناء تدريباتها في صالة الجيم.

واحتفل مرموش بتأهل منتخب مصر عن طريق نشر صورة له مع اللاعبين وكتب: "مبروك لمصر".

وشارك عصام الحضري صورة له مع زميله وائل رياض شيتوس عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

وطمأن المحترف المصري، إياد العسقلاني، جمهوره بعد إجراءه عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة.

واستعرض مصطفى شوبير تدريباته في صالة الجيم مع منتخب مصر عن طريق نشر صورة على منصة "إنستجرام".

ونشر حارس النادي الأهلي، حمزه علاء، صورة له أثناء جلوسه على دكة البدلاء في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا.

واحتفل لامين يامال بفوز منتخب إسبانيا على صربيا بثلاثية نظيفة، عن طريق نشر صورة لاحتفال زملائه.

وحرص لاعب بيراميدز، أسامة جلال، على نشر صورة من مباراة فريقه أثناء معسكر تركيا الأخير.