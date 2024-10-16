جرح قطعي.. منتخب مصر يعلن طبيعة إصابة محمد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - محمد القرش:

أعلن طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، طبيعة إصابة محمد الشناوي حارس الفراعنة في مباراة موريتانيا.

وكشف محمد أبو العلا أن إصابة محمد الشناوي عبارة عن جرح قطعي في الحاجب.

وأوضح الطبيب أن إصابة خالد صبحي مدافع المنتخب عبارة عن تمزق في عضلات الساق.

ومن المقرر وصول بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى مصر، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره الموريتاني بهدف دون رد سجله إبراهيم عادل، ليتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

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