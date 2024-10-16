مصدر يكشف لمصراوي آخر تطورات البرنامج التأهيلي لكريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

كشف مصدر عن آخر تطورات البرنامج التأهيلي لـ كريم فؤاد مدافع الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها موخراً.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كريم فؤاد أنهى المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، ومن المقرر أن يبدأ في المرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين مسئولي الأهلي واللاعب وطبيب الفريق لتنفيذ المرحلة الثانية من التأهيل، بجانب تلقيه العلاج خارج مصر.

وأتم أن مسؤولي الأهلي يفاضلون بين النمسا وقطر لاختيار الافضل للاعب من أجل تلقي العلاج.