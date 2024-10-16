"لو قعد 10 سنين مش هيعمل حاجة".. إبراهيم سعيد يوجه انتقادات لاذعة إلى زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه الإعلامي، إبراهيم سعيد، انتقادات لاذعة للاعب منتخب مصر، أحمد مصطفى زيزو، بعد مباراة موريتانيا.

وأعاد إبراهيم سعيد نشر مقطع فيديو له عبر منصة "إكس"، وكتب: "ده كلامي بعد مباراة موريتانيا عن زيزو، والناس زعلت مني، وقولتها لو قعد 10 سنين و15 سنة مش هيعمل حاجه مع المنتخب، ياريت اعتذار بقي وكمان رسمي".

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، عقب الفوز على موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 90+4.

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