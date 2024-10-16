الامارات | المنتخب يخسر من أوزبكستان بـ «ظروف صعبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد المنتخب الوطني لكرة القدم ثلاث نقاط مهمة في مشواره نحو بلوغ كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام أوزبكستان بهدف دون رد، أمس، على ملعب ميلي ستاديوم، في طشقند، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة مباشرة إلى العرس العالمي.

ولعبت قرارات الصافرة الصينية للحكم ما نينغ، دوراً في خسارة الأبيض، بعدما أظهر البطاقة الحمراء بشكل مباشر للاعب خط الوسط عبدالله حمد، في الدقيقة 65، فيما احتسب ضربة جزاء لمصلحة الفريق الأوزبكي سجل منها شوكوروف، لاعب الشارقة سابقاً، هدف اللقاء الوحيد «76»، فيما شهد ملعب المباراة أمطاراً غزيرة.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لمنتخب أوزبكستان على نظيره الإماراتي في تصفيات كأس العالم، بعدما انتهت أربع مواجهات سابقة بفوز الأبيض في ثلاث مناسبات، وتعادلا مرة واحدة.

وبذلك يتجمد رصيد الأبيض عند أربع نقاط فيما ظل المنتخب الأوزبكي في الصدارة بعدما رفع رصيده للنقطة العاشرة.

وقدم المنتخب الوطني شوطاً أول مثالياً، على الرغم من أن الفريق المُستضيف قد بكّر بضغط هجومي في الدقائق الأولى، وأضاع معها أبوسيك فرصة افتتاح التسجيل من ضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن «6».

ولكن سرعان ما تحسن أداء الأبيض، وأضاع كايو كانيدو فرصة ذهبية للتسجيل، حينما تلقى كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة يحيى الغساني، ليضعها فوق العارضة «11». واستمرت المحاولات الإماراتية متواصلة على مرمى الحارس أوتكير يوسوبوف، عندما سنحت فرصة أخرى من جانب يحيى الغساني، الذي انطلق من الجهة اليسرى، وسدد كرة قوية من داخل الصندوق، ولكن من سوء حظه استقرت الكرة في الشباك من الخارج «14».

وظل الأبيض قريباً من التسجيل في أوقات أخرى، فجرب ماركوس ميلوني، التسديد من خارج الصندوق، لكن محاولته استقرت في يدي الحارس «21».

وظهرت الثغرات مجدداً في دفاع منتخبنا، خصوصاً مع الكرات العرضية التي اصطاد معها إلدور شومورودوف تمريرة نصرولاييف، وحولها برأسه قبل خليفة الحمادي، لكن الكرة ضلت طريقها للشباك «26».

واستطاع منتخبنا أن يُحافظ على نظافة شباكه في الشوط الأول، رغم أن الفريق الأوزبكي ضغط في الدقائق الأخيرة من أجل التسجيل، فظهرت خطورة شومورودوف، عندما استقبل كرة على صدره ولعبها ضربة خلفية مزدوجة مرت أعلى القائمين والعارضة «44». واستعاد الأبيض نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، وأضاع معها حارب عبدالله أسهل فرص اللقاء للتسجيل، بعدما انفرد بالحارس الأوزبكي، لكنه وضع الكرة فوق العارضة «48»، ليعود اللاعب ذاته ويسدد أخرى من داخل الصندوق من جانب القائم.

وكان الموقف الأصعب على المنتخب الوطني مع الدقيقة 65 التي أشهر خلالها الحكم الصيني، ما نينغ، البطاقة الحمراء بشكل مباشر بوجه عبدالله حمد، بعد تدخل ضد الظهير الأيسر نصرولاييف.

واضطر المدرب البرتغالي باولو بينتو للتدخل، فأجرى تغييرين دفعة واحدة بإشراك عصام فائز وبرونو أوليفيرا على حساب طحنون الزعابي وكايو كانيدو.

وعاد الحكم الصيني ليصدم الأبيض باحتساب ضربة جزاء، بعدما ارتطمت تسديدة أبوسيك بيد خليفة الحمادي، لينبري لها شوكوروف ويسجل منها بمساعدة القائم الأيسر هدف المباراة.