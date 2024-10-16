أرقام تاريخية في أمم إفريقيا.. مشوار منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم عدة أرقام تاريخية ومميزة خلال مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الجارية، بعد فوزه على منتخب موريتانيا بهدف دون رد بتوقيع إبراهيم عادل في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية.

وحجز منتخبنا الوطني مقعده في أمم إفريقيا والتي تقام في المغرب مطلع العام المقبل 2025، ليتواجد في الكان الإفريقي للمرة الـ27 في تاريخه؛ أكثر المنتخبات وصولا لأمم إفريقيا.

وحقق منتخب الفراعنة عدة أرقام تاريخية بعد فوز اليوم نرصدها في السطور التالية :

- المنتخب المصري لأول مرة في تصفيات أمم إفريقيا يفوز بأول 4 مباريات.

- ثاني أقوى هجوم في التصفيات برصيد 10 أهداف بفارق هدف واحد فقط عن الجزائر وجنوب أفريقيا.

- الأكثر شباك نظيفة في التصفيات ب4 كلين شيت بالتساوي مع الكونغو الديمقراطية.

- حقق منتخب مصر العلامة الكاملة 12 نقطة بالتساوي مع الجزائر والكونغو الديمقراطية. .

أرقام تاريخية في أمم إفريقيا

يتصدر منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تتويجا باللقب الأفريقي في التاريخ برصيد 7 ألقاب نسخ (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010) ، وهو الوحيد الذي فاز باللقب الأفريقى ثلاث مرات متتالية تحت قيادة حسن شحاتة، في نسخ (2006، 2008، و2010).

أرقام منتخب مصر في أمم إفريقيا

26 مشاركة

111 مباراة

60 فوز

24 تعادلا

27 خسارة

175 هدف