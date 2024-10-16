أيمن فتحي رئيسًا وشمس نائبًا.. تشكيل شركة الأهلي لكرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي خلال الفترة القادمة.

وخلال الجلسة استعرض «الخطيب» اجتماعات الجمعيات العمومية لكل من:

شركة الأهلي لكرة القدم.

شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

شركة الأهلي للخدمات الرياضية.

والتي انتهت مدة مجالس إداراتها بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيس تلك الشركات.

وعرض محمود الخطيب على المجلس التطورات التي حدثت في تلك الشركات والتي أصبحت تمثل الأذرع الاستثمارية الجديدة للنادي والأرباح التي تم تحقيقها في كل شركة خلال الفترة الماضية؛ حيث وجه المجلس الشكر والتقدير لأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات على ما بذلوه من جهد مخلص وتفانٍ في إنجاز مهمتهم وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الشركات خلال هذه الفترة وبما يعكس قيم أبناء عائلة الأهلي الكبيرة؛ حيث كان النادي حريصًا على استمرار تلك الكفاءات في عطائهم الكبير غير أن العديد من الارتباطات الخاصة بهم حالت دون استمرارهم، وأكدوا جميعًا أنهم في خدمة النادي في أي وقت.

واستعرض محمود الخطيب اعتماد الجمعيات العمومية للشركات الثلاث بتشكيل مجالس إداراتها الجديدة، والتي تضم كفاءات لها خبراتها الكبيرة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتسويق، والقادرة على تحقيق رؤية الأهلي والجمعية العمومية في إنجاز الأهداف الجديدة خلال السنوات المقبلة.

تشكيل مجالس إدارات الشركات الثلاث

شركة الأهلي لكرة القدم:

أيمن فتحي حسين - رئيس.

أحمد شمس - نائب رئيس.

أحمد حسام عوض - عضو.

وائل زيادة - عضو.

شركة الأهلي للمنشآت الرياضية:

تامر ناصر – رئيس.

حازم هلال – نائب رئيس.

عابدين إبراهيم – عضو.

أحمد مسعود – عضو.

كامل إبراهيم – عضو.

شركة الأهلي للخدمات الرياضية:

الطيار محمد منار عنبة – رئيس.

وائل الدمرداش - عضو.

لمياء مختار – عضو.

خالد شاكر – عضو.