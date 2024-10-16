أول تعليق من حسام حسن بعد فوز مصر على موريتانيا

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالشكر للاعبين على تحقيق الفوز على موريتانيا رغم الظروف الصعبة والرطوبة واللعب على نجيل صناعي.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025: «شكرًا للشعب والجمهور الموريتاني الشقيق على الاستقبال».

وأضاف: «واجهنا منتخبًا قويًا سواء في القاهرة أو في نواكشوط ومدير فني جيد أتمنى لهم التوفيق في التصفيات».

وتابع: «إصرار اللاعبين وتوفيق ربنا ومجهود الفريق بالكامل السبب في الفوز والتأهل».

وأردف: «أن غياب محمد صلاح ومصطفي محمد ونبيل عماد دونجا جاء للإصابة».

وتابع: «كسبنا أكثر من لاعب في المعسكرات والمباريات الأخيرة، وشكرا للجمهور المصري وأعدهم بمواصلة تطور الأداء في الفترة القادمة».

وضمن منتخب مصر مقعده في كأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم بعد الفوز 1/صفر على مضيفه موريتانيا ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة اليوم الثلاثاء.

وسجل إبراهيم عادل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85، ليرفع "الفراعنة" رصيدهم إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة محققا العلامة الكاملة.

أما منتخب موريتانيا فقد تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير، بعد خسارة ثانية على التوالي أمام مصر التي فازت بهدفين دون رد في القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وبات المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب كأس الأمم برصيد سبع مرات آخرها في عام 2010 ثامن فريق يضمن مقعده في النسخة القادمة من كأس الأمم رفقة كل من المغرب منظم البطولة، والجزائر والكاميرون والسنغال والكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو وأنجولا.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم للمرة 27 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق التي شاركت في المونديال الأفريقي منذ انطلاق النسخة الأولى في عام 1957.