تصفيات مونديال 2026: إيران تهزم قطر 4-1 وتنتزع صدارة الأولى والإمارات تواصل هدر النقاط

الرياص - اسماء السيد - دبي : انتزعت إيران صدارة المجموعة الأولى بعد فوزها الكبير على ضيفتها قطر 4 1 الثلاثاء في دبي ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل سردار أزمون (42 و48) ومحمد محبي (65 و90+8) أهداف إيران، والمعز علي (17) هدف قطر.

ورفعت إيران رصيدها إلى 10 نقاط لتتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن أوزبكستان الفائزة على الإمارات 1 0 التي أعتلت القمة في الجولات الثلاث الأولى، وبقيت قطر رابعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الإمارات الثالثة.

كما ثأرت إيران التي خاضت مباراتها البيتية في دبي بعد نقلها من مشهد بسبب الأوضاع الأمنية، من خسارتها أمام قطر 2 3 في نصف نهائي كأس آسيا 2023.

وقال جاسم جابر لاعب قطر "الخسارة واردة في كرة القدم، لكن كان بالامكان ان نقدّم أفضل من الذي قدمناه، وسنحاول التعويض في المباريات المقبلة".

افتتحت قطر التسجيل بعد كرة طويلة من المدافع لوكاس مينديس وصلت إلى المعز علي الذي سدد بقوة في شباك الحارس علي رضا بيرانفاند (17).

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إثارة كبيرة بعد ادراك إيران التعادل عبر رأسية من أزمون مستفيدا من عرضية أوميد نورافكن (42).

وكان "العنابي" قريبا من العودة للتقدم من جديد بعد عرضية من أكرم عفيف المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023 قابلها بوعلام خوخي برأسية أًصابت العارضة (45+2).

وردت إيران بالطريقة ذاتها بعد انفراد من محبي الذي سدد في القائم (45+5).

وكما انهى الشوط الأول، بدأ أزمون الثاني بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولمنتخب بلاده بعد عرضية من مهدي قائدي أحدثت دربكة ووصلت إلى مهاجم شباب الأهلي الإماراتي الذي استغل اصطدام حارس مرمى قطر مشعل برشم ومينديس ليضع الكرة بسهولة في الشباك (48).

واهدر إبراهيم الحسن فرصة التعديل بتسديدة إلى جانب القائم بعد تمريرة أكرم عفيف المتقنة (72).

وأضافت إيران الهدف الثالث بعد توغل من أزمون ليواجه برشم لكنه فضل التمرير إلى محبي بدل التسديد، ليودع مهاجم روستوف الروسي الكرة في الشباك بدون عناء(65).

وأنهت إيران المهرجان بتسجيل الرابع برأسية محبي بعد ركنية(90+8).

وواصلت الإمارات المنقوصة هدر النقاط بعدما فشلت في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا عقب خسارتها أمام مضيفتها أوزبكستان 0 1 في طشقند.

وسجل أوتابيك شوكوروف (76 من ركلة جزاء) هدف أوزبكستان.

كانت الإمارات الساعية للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتها أمام إيران (0 1) وتعادلها مع كوريا الشمالية (1 1) الأخطر مع بداية المباراة، عندما أخطأ لاعب أوزبكستان حسن الدين عليكولوف في تشتيت الكرة ليخطفها يحيى الغساني وينفرد لكنه سدد إلى جانب القائم (13).

وبعد خطأ دفاعي ثانٍ من أصحاب الأرض، تسلم حارب عبدالله الكرة وسدد كرة خادعة لكنها علت العارضة (48).

واستعادت أوزبكستان المبادرة الهجومية، فمرر جلال الدين مشاريبوف كرة متقنة إلى عزيز بيك تورغوناييف سددها إلى جانب القائم (58).

وتعرضت الإمارات لضربة قوية بعد طرد لاعب وسطها عبدالله حمد للخشونة الزائدة على شيروزد نصرولاييف (66).

وهيمنت أوزبكستان بشكل كامل مستفيدة من النقص العددي في صفوف الضيوف، فسدد مشاريبوف ركلة حرة صدها حارس مرمى الإمارات خالد عيسى (68).

وافتتحت صاحبة الضيافة التسجيل بعد لمسة يد على مدافع الإمارات خليفة الحمادي احتسبها الحكم ركلة جزاء سددها شوكوروف بنجاح في شباك عيسى (76).

وكادت أوزبكستان أن تضيف الثاني بعد تسديدة بعيدة قوية من حسن الدين عليكولوف أبعدها عيسى بصعوبة (79).