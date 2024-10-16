شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يساهم بالأهداف فى 9 مواجهات متتالية مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود حسن تريزيجيه في الوصول لرقم قياسي من المساهمات التهديفية في المباريات المتالية بعدما صنع هدف إبراهيم عادل الرائع لمنتخب مصر في مرمى موريتانيا.

وساهم تريزيجيه بهدف على الأقل للمباراة التاسعة مع منتخب مصر، حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 في آخر 9 مباريات ظهر بها بقميص الفراعنة.

وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل، اليوم الثلاثاء، على موريتانيا فى الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.