شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خططية لمنتخب الشاطئية استعدادا لكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 اكتوبر الجاري بالغردقة.

وقبل انطلاق التدريبات حرص المدير الفني مصطفى لطفى على إلقاء محاضرة فنية وخططية عن أسلوب لعب المنتخب خلال الفترة القادمة، لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في المباريات المقبلة.

وحرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على متابعة تدريبات المنتخب لدعم اللاعبين والجهاز الفني ونقل لهم مساندة ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل خلال البطولة.

وأبدى مصطفى لطفي ارتياحه للمستوى الفني والبدني الذي يقدمه اللاعبون خلال المعسكر التدريبي الحالي، وطالبهم بضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق الفوز بلقب البطولة والصعود إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلاً من أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي. عباس حسانين المدلك، وائل طلال المنسق الإعلامي، مؤمن نبوى المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.