شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلي فى مباراة سيراميكا بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للـ نادى الأهلى على إجراء تغييرات واسعة على التشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة سيراميكا بالسوبر المصري.

وفي النسخة الجديدة للسوبر المصري يلتقى يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ويرى كولر أن فكرة ضمان أى لاعب لمركزه بالفريق تسبب فى حالة الاستهتار التى ظهر بها أغلب اللاعبين فى مباراة الزمالك بالسوبر الافريقى ما يتطلب تدخلا سريعاً لعودة الأمور لنصابها الطبيعى بعد خسارة اللقب .

ويرغب كولر فى منح الفرصة بالمباريات المقبلة لبعض اللاعبين الذين أثبتوا أحقيتهم فى التواجد بالتشكيل الأساسى، وعلى رأسهم أشرف داري ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الامارات غداً الخميس، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

توج الأهلى بـ14 لقب سوبر مصري في أعوام 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى 4 مرات أعوام 2001، 2002، 2016، 2020.