شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل: هدفى فى موريتانيا "توفيق من ربنا" وطموحى الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إبراهيم عادل نجم منتخب مصر وفريق بيراميدز، بعد فوز الفراعنة علي موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا، قائلاً: "بحمد ربنا على الفوز وتكليل مجهودنا، وبشكر الجماهير المصرية على الدعم الدائم".

أضاف عادل خلال تصريحاته لبرنامج ملعب أون، مع الإعلام إبراهيم عبد الجواد: "هدفي في موريتانيا جاء توفيق من ربنا، ومكافأة من الله على تعب جميع اللاعبين، وعايز الناس تفضل تدعمنا وتفضل ورانا، وإن شاء الله جيل قوي قادم بقيادة حسام حسن".

وتابع: "الكابتن حسام بيدينا الدافع ديما وهو حماسي جدا وبيخليك تنزل الملعب تحاول أن تقدم كل ما لديك بنسبة 100%، وطموحي الاحتراف بعد التألق مع بيراميدز والمنتخب".