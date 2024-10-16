شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعو الجمعية العمومية للانعقاد يومى 28 و29 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي فى اجتماعه الذي عقد اليوم دعوة الجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2023/2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم، وذلك لاعتماد جدول الأعمال، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

وعقد مجلس إدارة النادى الاهلي عقد اجتماعًا عصر اليوم، وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30- 6- 2024.

كما قرر مجلس إدارة النادى الاهلي في اجتماعه الذي عقد اليوم تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2023 وحتى 30- 6- 2024.