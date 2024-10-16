شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: مواجهة موريتانيا صعبة وعانينا بسبب النجيل الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مروان عطية، لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر، أن مواجهة موريتانيا شهدت صعوبة بالغة للغاية بسبب الأجواء التي شهدتها اللقاء، حيث المنافس يمتلك لاعبين أقوياء.

وأضاف مروان عطية خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى محمد الليثى: "بعض اللاعبين عانت بسبب النجيل الصناعى والأجواء، ولكن قمنا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية، وهذا ما تحقق وفزنا وحصدنا الثلاث نقاط".

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.