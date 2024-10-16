7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 15 - 10 - 2024

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 - 10 – 2024 فى مقدمتها، الأهلي يعتمد الميزانية بـ7 مليارات و144 مليون جنيه.

الأهلي يعتمد الميزانية بـ7 مليارات و144 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء ميزانية النادي للسنة المالية المنتهية مؤخرا. ووصلت ميزانية الأهلي إلى 7 مليارات و144 مليون جنيه، بزيادة أكثر من 2 مليار جنيه عن العام الماضي.

منتخب مصر يتأهل لكأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي

نجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل اليوم على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

هل طلب كولر رحيل يوسف أيمن قبل بدء الموسم ؟ مصدر في الأهلي يرد

قال مصدر في الأهلي أن الأنباء التي ترددت بشأن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في رحيل يوسف ايمن مدافع الفريق خلال الفترة الحالية وقبل بدء بطولة الدوري للموسم الجديد غير صحيح .

عبد الواحد السيد يصل الإمارات لإنهاء ترتيبات استقبال بعثة الزمالك

وصل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عصر اليوم الثلاثاء إلى الإمارات رفقة عبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق الأبيض.

لجنة الحكام تشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداريي الأندية

قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشرح تعديلات قانون كرة القدم لإداريي الأندية المشاركة في الدوري المصري الممتاز 2024/2025.

إقامة الاجتماع الفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية

أقيم اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، بين يومي 19 و26 أكتوبر الجاري، برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

كولر يُخطر الأهلي بموقفه من التفاوض مع ثنائي زد خلال ميركاتو الصيف

أخطر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إدارة النادي برغبته في تأجيل ملف الصفقة المحلية لحين الانتهاء من ضم لاعب أجنبي ، وأكد المدرب السويسري أنه يرغب في تدعيم الفريق بصفقة أجنبية في خط الهجوم أو الجناح بشكل أسرع من ضم لاعب محلي في أي مركز.