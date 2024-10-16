شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: التتويج بأمم أفريقيا الاختبار الحقيقى لـ حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، إن الاختبار الحقيقي لحسام حسن وجهازه الفني التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 رغم صعوبة ذلك.

وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل، اليوم الثلاثاء، على موريتانيا فى الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وأضاف ريان في تصريحات تليفزيونية: "طبيعي تأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا، والاختبار الحقيقي لحسام حسن التتويج باللقب".

وواصل: "طبيعي فوز منتخب مصر على موريتانيا، والمنتخب فاز بدون صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه على مقاعد البدلاء".

وأكمل: "لا أقلل من فوز منتخب مصر على موريتانيا، ولكن الاختبار الحقيقي الفوز على الجزائر والمغرب".

وواصل: "منتخب مصر من الصعب تتويجه ببطولة أمم أفريقيا بالمغرب، ولكن لو وصلنا للنهائي سيكون شيئا جيدا".