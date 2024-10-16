شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: الجيل الحالى للمنتخب يستحق بطولة وخضت المباراة رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق الريان القطرى ومنتخب مصر، بأن الجيل الحالي للفراعنة يستحق الحصول على بطولة عقب الأداء الرجولى الذى يقدمونه خلال المباريات.

وأوضح محمود حسن تريزيجيه، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى محمد الليثى: "خضت المباراة رغم الإصابة التي تعرضت لها في مباراة الإياب في القاهرة، وقمت بوضع بعض الوقاية الطبية للعب المباراة بشكل طبيعى، وأنا تحت أمر الجهاز الفني لمنتخب مصر وهذا شرف لأى لاعب".

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة خلال تصيفات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب عقب الفوز فى أربع مباريات متتالية وتحقيق 12 نقطة، وضمان التأهل إلى الكان رسميا بفارق النقاط عن أقرب منافسيه.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب موريتانيا ذهابا وإيابا وعلى منتخبى بتسوانا والرأس الأخضر دون تلقى هدف حتى الآن.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل الفراعنة رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.