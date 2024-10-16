شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا بعد التأهل رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر العلامة الكاملة خلال تصيفات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب عقب الفوز فى أربع مباريات متتالية وتحقيق 12 نقطة، وضمان التأهل إلى الكان رسميا بفارق النقاط عن أقرب منافسيه.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب موريتانيا ذهابا وإيابا وعلى منتخبى بتسوانا والرأس الأخضر دون تلقى هدف حتى الآن.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن، حقق فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل الفراعنة رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت النتائج كالتالى :

الجولة الأولى .. مصر 3 – 0 الرأس الأخضر.

الجولة الثانية .. بتسوانا 0 – 4 مصر.

الجولة الثالثة .. مصر 2 – 0 موريتانيا.

الجولة الرابعة .. موريتانيا 0 – 1 مصر.

ويتبقى فقط جولتين أمام منتخب الرأس الأخضر خارج الأرض واستضافة منتخب بتسوانا فى القاهرة.