شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: واجهنا ظروفا صعبة فى موريتانيا وحققنا المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق رامي ربيعة على تأهل منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل، اليوم الثلاثاء، على موريتانيا فى الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال ربيعة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "أجتهد وأسعى ولا أركز مع السوشيال ميديا وما يدور بها، ولعبنا مباراة اليوم في مركز المساك ولكنى كنت ألعب كظهير أيمن ثاني".

وواصل مدافع منتخب مصر: "حاولنا الاستحواذ على الكرة حتى نقلل مجهوداتنا، واجهنا ظروفا صعبة والأجواء كانت غير ملائمة بسبب أرضية الملعب والطقس".

وأكمل اللاعب: "لم تساعدنا أرضية الملعب في التحكم برتم اللقاء، كل مباراة محسوبة على مصر واللاعبين ولا يوجد مباراة نخوضها تحصيل حاصل".

وأتم: "نحاول نثبت لأنفسنا أننا نستطيع أن نكسب داخل ملعبنا وخارجه، ونعتبر هذه التصفيات بروفة قوية لبطولة أمم أفريقيا".

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.