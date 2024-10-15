طارق قنديل مشرفًا على إعداد تقرير الجمعية العمومية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2023 وحتى 30- 6- 2024.

وكان المجلس قد قرر دعوة الجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2023/2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم، وذلك لاعتماد جدول الأعمال مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

الأهلي يستعرض تقرير مراقب الحسابات

مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماعًا عصر اليوم، وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30- 6- 2024.