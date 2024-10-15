أمير هشام يكشف حقيقة استياء لاعبو الأهلي من محمد رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن كل ما يتردد حول وجود استياء من جانب لاعبي النادي الأهلي من طريقة تعامل محمد رمضان المدير الرياضي، غير صحيحة بالمرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد رمضان من الشخصيات القوية في العمل، ولكن هذا لا يعني وجود اصطدام مع اللاعبين والعلاقة أكثر من رائعة".

وأضاف أمير هشام: "ما تردد وجود ساعات ذكية مع اللاعبين غير صحيح، وعقود 50% مقدم و 50% حسب المستوى من اللاعبين غير صحيح أيضًا، ولا يوجد أي من هذه الأمور تمامًا وبعيدة عن الحقائق".