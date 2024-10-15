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أمير هشام يكشف حقيقة استياء لاعبو الأهلي من محمد رمضان

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن كل ما يتردد حول وجود استياء من جانب لاعبي النادي الأهلي من طريقة تعامل محمد رمضان المدير الرياضي، غير صحيحة بالمرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد رمضان من الشخصيات القوية في العمل، ولكن هذا لا يعني وجود اصطدام مع اللاعبين والعلاقة أكثر من رائعة".

وأضاف أمير هشام: "ما تردد وجود ساعات ذكية مع اللاعبين غير صحيح، وعقود 50% مقدم و 50% حسب المستوى من اللاعبين غير صحيح أيضًا، ولا يوجد أي من هذه الأمور تمامًا وبعيدة عن الحقائق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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