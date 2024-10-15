الخطيب يعرض تطورات الشركات الاستثمارية على مجلس إدارة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عرض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على مجلس الإدارة التطورات التي حدثت في تلك الشركات والتي أصبحت تمثل الأذرع الاستثمارية الجديدة للنادي والأرباح التي تم تحقيقها في كل شركة خلال الفترة الماضية.

حيث وجه المجلس الشكر والتقدير لأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات على ما بذلوه من جهد مخلص وتفانٍ في إنجاز مهمتهم وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الشركات خلال هذه الفترة وبما يعكس قيم أبناء عائلة الأهلي الكبيرة. حيث كان النادي حريصًا على استمرار تلك الكفاءات في عطائهم الكبير غير أن العديد من الارتباطات الخاصة بهم حالت دون استمرارهم، وأكدوا جميعًا أنهم في خدمة النادي في أي وقت.

كما استعرض الكابتن محمود الخطيب اعتماد الجمعيات العمومية للشركات الثلاث بتشكيل مجالس إداراتها الجديدة، والتي تضم كفاءات لها خبراتها الكبيرة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتسويق، والقادرة على تحقيق رؤية الأهلي والجمعية العمومية في إنجاز الأهداف الجديدة خلال السنوات المقبلة.

وجاء تشكيل مجالس إدارات الشركات الثلاث على النحو التالي:

شركة الأهلي لكرة القدم:-

أيمن فتحي حسين - رئيس

أحمد شمس - نائب رئيس

أحمد حسام عوض - عضو

وائل زيادة - عضو

شركة الأهلي للمنشآت الرياضية:-

تامر ناصر – رئيس

حازم هلال – نائب رئيس

عابدين إبراهيم – عضو

أحمد مسعود – عضو

كامل إبراهيم – عضو

شركة الأهلي للخدمات الرياضية:-

الطيار محمد منار عنبة – رئيس

وائل الدمرداش - عضو

لمياء مختار – عضو

خالد شاكر – عضو

