بيراميدز يستهدف التعاقد مع محمد شريف مهاجم الخليج السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي بيراميدز تواصل مع محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي، لضمه خلال يناير المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" محمد شريف كان في مصر للتأهيل من إصابته الأخيرة خلال الفترة الأخيرة وتم التواصل مع اللاعب من جانب بيراميدز".

وأختتم:" علمنا إن الزمالك على الخط بقوة لضم اللاعب ولكن محمد شريف يفضل الانتقال إلى بيراميدز في حالة عدم حاجة النادي الأهلي لخدماته".

على جانب آخر عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن ارتياحه لقرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتي أوقعت بيراميدز في المجموعة الرابعة بجانب الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي وديجوليبا المالي، مشددا على أن الانطباع الأولى جيد إلى حد كبير



الغندور: طارق السيد مرشح لتدريب نادى النهضة الليبي وهذا مصير عمله بلجنة الكرة بالزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، مصير طارق السيد من لجنة الكرة بالزمالك، بعد وصول عرض رسمي لتدريب نادى النهضة الليبى.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مصدر مقرب من طارق السيد نجم الزمالك السابق وعضو لجنة الكرة بالنادى الأبيض، قال إن الأخير مرشح لتدريب نادى النهضة الليبى الصاعد حديثاً للدوري.

وأختتم الغندور:" المصدر أكد أن طارق السيد متواجد حتى الأن في لجنة الكرة بنادى الزمالك لحين معرفة مصيره من عرض نادى النهضة الليبى"