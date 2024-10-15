كواليس خلاف الزمالك وسيراميكا على صفقة عمرو قلاوة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن جوميز المدير الفني لنادي الزمالك رحب بضم اللاعب عمرو قلاوة، وبالفعل فتحت الإدارة خطوط اتصال مع اللاعب ووكيله.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اللاعب ووكيله رحبا بالانضمام للقلعة البيضاء وأبلغ اللاعب مسئولي الزمالك بالتفاوض مع ناديه لأنه يرتبط بعقد معهم.".

وأكمل :"مسئولو نادي الزمالك تواصلوا مع سيراميكا وطلبوا الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع لكن سيراميكا رفض هذا البند ولمس عدم جدية النادى الأبيض في الحصول على خدمات اللاعب.".

وأختتم :"اللاعب متواجد في معسكر الفريق بالإمارات في الوقت الحالي استعدادا للسوبر المحلي وطالبه مسئولو نادى سيراميكا بغلق الملف والتركيز في الفترة المقبلة".

عبد الواحد السيد يصل الإمارات

وصل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عصر اليوم الثلاثاء إلى الإمارات رفقة عبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

يأتي ذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستتوجه إلى الإمارات يوم الخميس المقبل استعداداً لخوض السوبر المحلي، ومعاينة ملاعب التدريب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري