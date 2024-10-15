نجم الزمالك السابق: "حسام حسن يحقق أرقام صعبة مع المنتخب"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، يحقق أرقامًا صعبة، بعدما فاز على موريتانيا خارج مصر.



جاء هدف الفوز للمنتخب المصري من خلال اللاعب إبراهيم عادل، بعدما سدد الكرة من منتصف الملعب.

وتحدث هيثم فاروق في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "4 مباريات بـ 12 نقطة ولم تهتز شباكه، أرقام صعب أن يتم تحقيقها، وأرى أن حسام حسن يسير بشكل رائع وقرأ المنتخب الموريتاني بشكل جيد، وكانت فرصة موريتانيا أن يُسجل في القاهرة، لكن اليوم مع التركيز والتكتل الدفاعي استطاع أن يلعب المنتخب المباراة التي يريدها، وتفوق حسام على أمير عبده ولم يسمح له بأي فرص سوى فرصة واحدة في الشوط الأول".

وتابع: "أفضل شيء أن يكون المدير الفني يركز ويدرس ويضع أكثر من سيناريو للمباراة، حال دخول مرماه هدفًا أو حال التقدم في النتيجة، وأيضًا يحسب حساب التغييرات، وقلت بين الشوطين إنه سيطمع في اللقاء، وهذا ما ظهر من خلال التغييرات، إبراهيم عادل بعد نزوله بـ 70 ثانية تمكن من تسجيل هدف".

وأكمل: "لا أصدق أن إبراهيم عادل رأى حارس المرمى متقدمًا والكرة تصل بهذا الشكل من هذا البعد، لأني أعتقد في الشوط الثاني كان الهواء مع الجانب الموريتاني، ولكن وفق فيها اللاعب بشكل كبير".

وأختتم: "حسام حسن نجح اليوم بإمتياز في العودة بـ 3 نقاط، وآن الآوان أن نعطيه حقه، نترك المشاكل الشخصية والخلافات جانبًا، إذا كان من يتحدث لم يمارس كرة القدم أقول حقه لكني أرى لاعبين خاضوا نفس التجارب الصعبة ينتقدون، أعتقد أن حسام يسير بشكل جيد مع الفريق وأتمنى له التوفيق".

واستطاع المنتخب المصري حجز بطاقة العبور لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب بعدما حصد العلامة الكاملة 12 من خلال 4 مباريات.