ياسر ريان: بيراميدز لن يتوج بـ السوبر المصري في وجود الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ياسر الريان نجم الأهلي السابق، عن توقعاته لمباريات السوبر المصري في الإمارات هذا الموسم 2024-2025.

وقال ياسر ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: من الصعب أن يحصد بيراميدز لقب السوبر المصري في تواجد القطبين الأهلي والزمالك.

وأضاف ريان: بيراميدز لن يستطيع الفوز على الزمالك في السوبر المصري "على ضمانتي" خاصًة وإن الأبيض منتشي بالتتويج بالسوبر الأفريقي.

وتابع: حتى لو حدث وتأهل بيراميدز إلى نهائي السوبر المصري من الصعب جدًا الفوز على الأهلي حال تأهله إلى المباراة النهائية.

وأكد: بيراميدز يمتلك فريق قوي جدًا وكبير ولكن من الصعب الفوز على الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري.

وشدد ريان: الأهلي كان سيتوج بكأس مصر حال عدم اعتذاره، وهذا السبب في تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر.

واختتم: الأهلي والزمالك وسام الكرة المصرية وهما الأفضل في إفريقيا.

ياسر ريان: نجلي يستحق الانضمام لمنتخب مصر

كما تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن أحقية نجله أحمد في الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: نجلي أحمد يستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف ريان: نجلي يقدم مستويات مميزة ويفرض نفسه دائمًا في أي فريق.

وتابع: أحمد ياسر أثناء تواجده في الدوري التركي سجل أهدافًا أكثر من مصطفى محمد.

وواصل: السوشيال ميديا لا تعطي أحمد ياسر ريان حقه، ولكنه بالتأكيد يستحق التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني.

واختتم: أحمد لا يستشيرني في العديد من الأمور ولم أعلم بتوقيعه لنادي سيراميكا كليوباترا