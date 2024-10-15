الأهلي يدعو الجمعية العمومية للانعقاد يومي 28 و29 نوفمبر

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم دعوة الجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2023/2024 للانعقاد يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر القادم، وذلك لاعتماد جدول الأعمال، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

في سياق متصل أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتجاه السائد داخل النادي الأهلي حاليا، هو تأجيل حسم صفقة المهاجم الأجنبي للميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر رفض كل اللاعبين الأجانب المرشحين من إدارة الكرة بالنادي للتعاقد مع أحدهم بالرغم من تأكيد الكابتن محمد رمضان المدير الرياضى للنادي مسبقا على التعاقد مع لاعب أجنبي خلال الانتقالات الحالية.

وأتم شبانة بأنه الأقرب حتى الآن هو حسم صفقة البانوبي جناح نادي زد فقط.