شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفال لاعبى منتخب مصر بالتأهل لأمم أفريقيا داخل غرفة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو منتخب مصر مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن داخل غرفة الملابس عقب الفوز على موريتانيا والتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل الفراعنة رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.