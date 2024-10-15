شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن عبد الإله حفيظى صفقة المصرى المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع المغربي عبد الإله حفيظي، لاعب الرجاء المغربي السابق، لاختبار فني في معسكر المصري المقام حالياً بالمغرب، حيث شارك اللاعب في ودية الفريق الأولى بمعسكر المغرب أمام الرشاد البرنوصي وسجل هدفاً في فوز المصري بثنائية نظيفة.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم المصري بهدف نظيف سجله السنغالي بابا بادجي في الدقيقة الثلاثين، فيما أضاف اللاعب المغربي عبد الإله حفيظي - والذي يخضع للاختبار مع المصري - الهدف الثاني للنسور الخُضر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني الذي شهد تصدي حارس المصري محمود حمدي لركلة جزاء ببراعة في الدقيقة التاسعة.

ونستعرض أبرز المعلومات عن صفقة المصري المنتظرة:

السن: 32 سنة

المركز: وسط ملعب مهاجم

القيمة التسويقية: 200 ألف يورو

لعب لـ : الرجاء المغربي، الحزم المغربي، حالياً لاعب حر

توج بـ 9 ألقاب: كأس الأمم الأفريقية مع المغرب مرتين، كأس السوبر الأفريقي، كأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، كأس المغرب مرتين، الدوري المغربي مرتين

إجمال مشاركاته مع الأندية: 299 مباراة سجل خلالها 59 هدفاً

مع منتخب المغرب شارك في 23 مباراة وسجل 4 أهداف