شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وإحصائيات منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا بعد التأهل الرسمى والان مع تفاصيل الخبر
بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل الفراعنة رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.
وجاءت أرقام وإحصائيات منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا بعد التأهل الرسمى كالتالى:
- حصد المنتخب بطاقة التأهل بالعلامة الكاملة وبدون أى خسارة حتى الآن.
- تربع منتخب مصر على عرش المجموعة الثالثة بـ 12 نقطة بعدما خاض 4 مواجهات.
- حقق الفراعنة الفوز فى 4 مباريات دون خسارة أو تعادل.
- سجل المنتخب الوطنى 10 أهداف ولم تسكن شباكه أى أهداف.
- يحتل محمود تريزيجيه صدارة هدافى التصفيات برصيد 3 أهداف.
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