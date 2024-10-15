أرقام وإحصائيات منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا بعد التأهل الرسمى

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل الفراعنة رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر بقيادة حسام حسن بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا بشكل رسمى بعد الفوز الثمين على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

محمد يوسف

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