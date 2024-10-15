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أرقام وإحصائيات منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا بعد التأهل الرسمى

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القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر بقيادة حسام حسن بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا بشكل رسمى بعد الفوز الثمين على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

 

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل الفراعنة رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

 

وجاءت أرقام وإحصائيات منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا بعد التأهل الرسمى كالتالى:

 

- حصد المنتخب بطاقة التأهل بالعلامة الكاملة وبدون أى خسارة حتى الآن.

 

- تربع منتخب مصر على عرش المجموعة الثالثة بـ 12 نقطة بعدما خاض 4 مواجهات.

 

- حقق الفراعنة الفوز فى 4 مباريات دون خسارة أو تعادل. 

 

- سجل المنتخب الوطنى 10 أهداف ولم تسكن شباكه أى أهداف.

 

- يحتل محمود تريزيجيه صدارة هدافى التصفيات برصيد 3 أهداف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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