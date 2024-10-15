شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس فوز مصر على موريتانيا والتأهل لكأس الأمم الأفريقية رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن منتخب مصر بقيادة حسام حسن من تحقيق فوز ثمين على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل اليوم على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



احتفال التوأم بتأهل منتخب مصر الى كأس الامم الافريقية



لاعبو منتخب مصر



الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة التؤام حسام و إبراهيم حسن



مروان عطية



اصابة خالد صبحى



تسديدة عمر مرموش



عمر مرموش



احتفال هدف ابراهيم عادل



احتفال لاعبو منتخب مصر بهدف ابراهيم عادل



ابراهيم عادل يقبل قميص منتخب مصر



ابراهيم عادل