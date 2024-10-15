شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يشيد بلاعبى الفراعنة بعد التأهل لأمم أفريقيا ويشكر الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

أثنى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على أداء لاعبيه بعد الفوز الثمين على منتخب موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشكر اللاعبين على هذا الفوز الصعب، فقد واجهنا ظروفًا صعبة للغاية مثل الرطوبة العالية واللعب على أرضية ملعب صناعي، ولكن إصرار اللاعبين وتوفيق الله كانا العامل الرئيسي في تحقيق هذا الانتصار".

وتابع حسن: "أشكر أيضًا الشعب الموريتاني الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فقد واجهنا منتخبًا قويًا يتمتع بمدرب جيد، وأتمنى لهم كل التوفيق في باقي مشوار التصفيات".

وأكد حسن أن غياب اللاعبين الأساسيين مثل محمد صلاح ومصطفى محمد ودونجا للإصابة قد أثر على الفريق، ولكن اللاعبين البدلاء قدموا أداءً مميزًا.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر: "لقد اكتسبنا الكثير من اللاعبين خلال المعسكرات والمباريات الأخيرة، وهذا يدل على عمق الدكة في المنتخب".

واختتم حسن تصريحاته موجهاً الشكر للجمهور المصري، واعدًا إياهم بمواصلة العمل الجاد لتطوير أداء الفريق في الفترة المقبلة.

وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل، اليوم الثلاثاء، على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.